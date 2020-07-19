Об этом свидетельствуют данные сервиса Numbeo.

Показатель Украины в рейтинге – 48,84. В тройку также входят Швеция (47,43) и Франция (47,37). После идут Молдова, Ирландия, Бельгия, Великобритания и Италия.

Среди стран мира Украина находится на 47-м месте. Перед нами в списке Иран, Марокко, Эфиопия и Чили. Лидирует в рейтинге – Венесуэла (84,36), далее идут Папуа – Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29) и Афганистан (76,97).