В Украине сегодня состоится ВНО по физике

В четверг, 2 июля, состоится внешнее независимое оценивание по физике.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Для участия в тестировании зарегистрировано более 28 тысяч выпускников.

Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования продлится до 10.50.

Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50. В приглашении-пропуске каждого участника указано промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Кроме того, участникам рекомендуется взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки.

Перед входом в пункт тестирования участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.