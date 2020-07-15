Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Для участия в тестировании зарегистрировано более 130 тысяч человек.
Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.
Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.
Тест насчитывает 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.
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