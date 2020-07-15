В среду, 15 июля, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по географии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Для участия в тестировании зарегистрировано более 130 тысяч человек.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Тест насчитывает 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.