Медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляна считает, что в Украине сексисткие скандалы ничем не заканчиваются. А люди, которые говорят об этом могут сталкиваться с "хейтом".

Об этом Ирина Земляна заявила в комментарии #Буквам.

Она заявила, что разочарована риторикой Аллахвердиевой в ответ на “извинения Корниенко и Арахамии”: “Она должна была сказать, что такие высказывания в адрес любого человека, любого пола, являются недопустимыми не только из уст политиков, но и любого другого человека. И первое, что народный депутат должна была сделать – осудить эти слова”.

Ирина Земляна отметила, что она с коллегой очень часто сталкивается с “хейтом” в соцсетях, когда они комментируют сексистские высказывания политиков.

Что касается самих Александра Корниенко и Давида Арахамии, то “они должны были принести искренние извинения”.

“Самые большие чины нашего государства показывают плохой пример. Это и Янукович, и Порошенко, и вот сейчас Зеленский. Зеленский также позволяет себе сексистские высказывания. Вспомним о “женщинах как бренде”. Он также позволял себе сексистские высказывания и в отношении Михаила Ткача – называл его “мальчиком”. Люди должны помнить, что сексизм бывает не только в отношении женщин, но и мужчин. Второй момент то, что нет какого-то нравственного кодекса для депутатов. Нет внутреннего партийного кодекса недискриминации, которые есть во многих развитых странах, организациях. У нас никто этим не занимается”, – отметила Ирина Земляна.

По ее словам, в Украине такие сексисткие скандалы ничем не заканчиваются.

Ранее директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”. В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.