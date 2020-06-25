Такое мнение высказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью изданию “Украинский интерес”.
По его словам, в Украине сейчас происходит всплеск эпидемии коронавируса, и вероятность заболеть сейчас вдвое больше, чем в период строгого карантина.
“К сожалению, этот всплеск уже состоялся. Вероятность заболеть сейчас примерно вдвое выше, чем во время строгого карантина. Если бы карантин не ослабили с 11 мая, а он продолжался бы еще месяц, то количество новых заболеваний упало бы до нуля или до единичных случаев”, – сказал Паниотто. Добавив, что 80% населения готовы были еще месяц быть на карантине.
По мнению эксперта, ослабление карантина люди расценили чуть ли не как его полную отмену, что привело к стремительному распространению болезни.
“К сожалению, ослабление карантина люди восприняли чуть ли не как его полную отмену. До 21 мая прогноз и реальные данные совпадали, но потом начался рост (не сразу с 11 мая, а с некоторым опозданием, так как болезнь имеет длинный инкубационный период). Наше исследование показало, что 60% населения выходили из дома в течение недели больше, чем раз в день, сидели постоянно дома только 10%”, – отметил социолог.
- В Украине за сутки подтвердили 994 новых случая COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала эпидемии в нашей стране.
- Напомним, 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- С пятницы, 22 мая, в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Разрешили спортивные соревнования и религиозные мероприятия.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.