Если бы карантина не ослабили с 11 мая, а продолжили бы его еще месяц, то количество новых заболеваний упало бы до нуля или до единичных случаев.

Такое мнение высказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью изданию “Украинский интерес”.

По его словам, в Украине сейчас происходит всплеск эпидемии коронавируса, и вероятность заболеть сейчас вдвое больше, чем в период строгого карантина.

“К сожалению, этот всплеск уже состоялся. Вероятность заболеть сейчас примерно вдвое выше, чем во время строгого карантина. Если бы карантин не ослабили с 11 мая, а он продолжался бы еще месяц, то количество новых заболеваний упало бы до нуля или до единичных случаев”, – сказал Паниотто. Добавив, что 80% населения готовы были еще месяц быть на карантине.

По мнению эксперта, ослабление карантина люди расценили чуть ли не как его полную отмену, что привело к стремительному распространению болезни.

“К сожалению, ослабление карантина люди восприняли чуть ли не как его полную отмену. До 21 мая прогноз и реальные данные совпадали, но потом начался рост (не сразу с 11 мая, а с некоторым опозданием, так как болезнь имеет длинный инкубационный период). Наше исследование показало, что 60% населения выходили из дома в течение недели больше, чем раз в день, сидели постоянно дома только 10%”, – отметил социолог.