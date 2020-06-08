В Украине смягчили противэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Ключевые правила:

допуск работников на рынок после термоскриннинга

на входе в рынок должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками

на 10 квадратных метров площади может находиться один посетитель

допуск на рынок только в маске

должна проводиться дезинфекция поверхностей

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

“Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться”, – подчеркнул Ляшко.

В правилах работы продуктовых рынков от 30 марта было прописано обязательство сохранять 1,5 м между покупателями в очереди, однако позволялось пребывание одного посетителя на 20 кв. метров торговой площади.

Напомним, что с 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.