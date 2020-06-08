Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
Ключевые правила:
- допуск работников на рынок после термоскриннинга
- на входе в рынок должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками
- на 10 квадратных метров площади может находиться один посетитель
- допуск на рынок только в маске
- должна проводиться дезинфекция поверхностей
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
“Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться”, – подчеркнул Ляшко.
В правилах работы продуктовых рынков от 30 марта было прописано обязательство сохранять 1,5 м между покупателями в очереди, однако позволялось пребывание одного посетителя на 20 кв. метров торговой площади.
Напомним, что с 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в этом летнем сезоне не надо открывать детские оздоровительные учреждения.