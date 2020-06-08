Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Ключевые правила:

  • допуск работников на рынок после термоскриннинга
  • на входе в рынок должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками
  • на 10 квадратных метров площади может находиться один посетитель
  • допуск на рынок только в маске
  • должна проводиться дезинфекция поверхностей
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

“Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться”, – подчеркнул Ляшко.

В правилах работы продуктовых рынков от 30 марта было прописано обязательство сохранять 1,5 м между покупателями в очереди, однако позволялось пребывание одного посетителя на 20 кв. метров торговой площади.

Напомним, что с 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в этом летнем сезоне не надо открывать детские оздоровительные учреждения.