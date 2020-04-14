Об этом он заявил в эфире “Свобода слова” на ICTV.
“С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу”, – сказал Ляшко.
По его словам, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. В то же время, отметил Ляшко, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые вынудили отменить разрешение.
“Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения”, – подчеркнул санврач.
На видео с 38 мин. 40 сек.
- Ранее сообщалось, что МОЗ определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.
- В Украине на COVID-19 уже заболело более 3 тыс. человек.