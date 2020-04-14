Заместитель министра охраны здоровья - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Об этом он заявил в эфире “Свобода слова” на ICTV.

“С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу”, – сказал Ляшко.

По его словам, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. В то же время, отметил Ляшко, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые вынудили отменить разрешение.

“Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения”, – подчеркнул санврач.

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