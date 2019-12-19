Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законом вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее как девяти лет.

Законом создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, который должен стать предохранителем для повторения (рецидива) таких преступлений за определенную осведомленность лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию малолетнего (малолетней).

Законом устанавливается административный надзор за соответствующей категорией осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.

Законом усилена ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, которое ранее совершало такие преступления (в случае их повторности) – до пожизненного лишения свободы.

Законом соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса и Закона Украины “Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы”.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, – ред.) о наказании за педофилию и вернул его обратно в парламент на доработку.