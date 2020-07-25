По состоянию на 25 июля девять областей Украины не отвечают необходимым требованиям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Критерию загруженности коек в больницах, которые принимают больных коронавирусной инфекции, (определенный как более 50%) не соответствует Закарпатская область (64,23%).

Показателю доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,45%), Ивано-Франковская (12,71%), Львовская (11,51%), Ровенская (11,56%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (32,67%), Волынская (13,98%), Житомирская (51,84%), Ивано-Франковская (35,30%), Тернопольская (88,90%) и Черновицкая области (34,23%) области.

В то же время все области соответствуют показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения).

При этом отмечается, что данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Напомним, что вчера сообщалось о шести областях, которые не соответствуют требованиям для смягчения карантина.