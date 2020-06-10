Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Сегодня 10 июня – очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Правительства о внедрении адаптивного карантина”, – отметил Ляшко.
Так, с 10 июня в Украине:
1. Разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурно-художественные мероприятия.
При этом должны соблюдаться определенные ограничения и требования:
• температурный скрининг всех работников (те из них, у кого температура тела превышает 37,2℃, не будут допускаться к работе);
• размещение на территории учреждения информационных материалов о профилактике коронавируса;
• размещение антисептиков в местах массового скопления людей (обработку рук должны осуществлять как сотрудники, так и посетители);
• маркировка для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями;
• одновременное пребывание не более одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом или общей площади помещения культурного учреждения;
• если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или масках до его завершения;
• проведение мероприятий разрешается только с размещением посетителей на сидячих местах (расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метра);
• запрещена организация фан-зон и других мест массового скопления, в которых будет невозможно соблюдать социальную дистанцию;
• контроль билетов на входе должен по возможности проводиться при помощи сканеров штрих-кодов.
2. Начинают работать базы отдыха, площадки для кемпинга, санатории и пансионаты (кроме детских лагерей).
В данном случае будут действовать следующие предписания:
• предварительная онлайн-регистрация;
• по возможности – питание в номерах или же на летних терасах; если питание организовывается внутри помещения, то за столом должны находиться не более 4 человек, а расстояние между столами должно составлять 1,5 метра;
• всем сотрудникам перед началом смены должны измерять температуру;
• следует обеспечить свободный доступ к антисептикам и дезинфицирующим средствам;
• отдыхающие должны носить маски за пределами номеров (внутри здания);
• администрация должна организовать регистрацию посетителей так, чтобы не допускать очередей и скопления отдыхающих;
• шезлонги на пляже должны быть размещены с учетом социальной дистанции;
• лица, у которых обнаружили симптомы ОРВИ, должны быть изолированы, а в случае многоместного размещения изоляции подлежат все, кто проживал совместно.
(На видео – с 10:00)
Пункты пропуска
10 июня с 11:00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.
Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:
• для автомобильного сообщения через КПВВ “Марьинка” – дорожный коридор “Донецк – Курахово”;
• для пешего сообщения через КПВВ “Станица Луганская” – дорожный коридор “Станица Луганская – Счастье – Новоайдар”.
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг.
Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
“Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса “Дий дома”, или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины”, – отметили в штабе ООС.
Приоритет при пересечении линии разграничения предоставляется гражданам:
– при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)
– которые направляются для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.
Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28 тыс. 381 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 525 новых случаев.