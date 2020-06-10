С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Сегодня 10 июня – очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Правительства о внедрении адаптивного карантина”, – отметил Ляшко.

Так, с 10 июня в Украине:

1. Разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурно-художественные мероприятия.

При этом должны соблюдаться определенные ограничения и требования:

• температурный скрининг всех работников (те из них, у кого температура тела превышает 37,2℃, не будут допускаться к работе);

• размещение на территории учреждения информационных материалов о профилактике коронавируса;

• размещение антисептиков в местах массового скопления людей (обработку рук должны осуществлять как сотрудники, так и посетители);

• маркировка для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между посетителями;

• одновременное пребывание не более одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом или общей площади помещения культурного учреждения;

• если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или масках до его завершения;

• проведение мероприятий разрешается только с размещением посетителей на сидячих местах (расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метра);

• запрещена организация фан-зон и других мест массового скопления, в которых будет невозможно соблюдать социальную дистанцию;

• контроль билетов на входе должен по возможности проводиться при помощи сканеров штрих-кодов.

2. Начинают работать базы отдыха, площадки для кемпинга, санатории и пансионаты (кроме детских лагерей).

В данном случае будут действовать следующие предписания:

• предварительная онлайн-регистрация;

• по возможности – питание в номерах или же на летних терасах; если питание организовывается внутри помещения, то за столом должны находиться не более 4 человек, а расстояние между столами должно составлять 1,5 метра;

• всем сотрудникам перед началом смены должны измерять температуру;

• следует обеспечить свободный доступ к антисептикам и дезинфицирующим средствам;

• отдыхающие должны носить маски за пределами номеров (внутри здания);

• администрация должна организовать регистрацию посетителей так, чтобы не допускать очередей и скопления отдыхающих;

• шезлонги на пляже должны быть размещены с учетом социальной дистанции;

• лица, у которых обнаружили симптомы ОРВИ, должны быть изолированы, а в случае многоместного размещения изоляции подлежат все, кто проживал совместно.

(На видео – с 10:00)

Пункты пропуска

10 июня с 11:00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00: • для автомобильного сообщения через КПВВ “Марьинка” – дорожный коридор “Донецк – Курахово”; • для пешего сообщения через КПВВ “Станица Луганская” – дорожный коридор “Станица Луганская – Счастье – Новоайдар”.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг.

Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

“Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса “Дий дома”, или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины”, – отметили в штабе ООС.

Приоритет при пересечении линии разграничения предоставляется гражданам: – при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов) – которые направляются для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.