В пятницу, 3 января, в Украине начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этом проинформировали в Украинском центре оценивания качества образования.

Зарегистрироваться можно с 3 до 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному предмету.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном ВНО, получат возможность:

• ознакомиться со стандартизированными тестами, что соответствуют требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;

• выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

• узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования;

• получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

• психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

• научиться эффективно распределять время;

• оценить свой уровень знаний.

Пробное ВНО является платной услугой для участников. Стоимость тестирования определяют региональные центры оценивания качества образования.

“Обращаем внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения”, – отмечается в сообщении.