В пятницу, 20 марта, Шевченковский районный суд Киева вынес первое судебное решение по делу о нарушении условий карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

Решением суда на женщину наложен штраф в размере 17 тыс. гривен.

“По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.