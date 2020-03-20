Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.
Решением суда на женщину наложен штраф в размере 17 тыс. гривен.
“По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
- 19 марта, правоохранители составили 270 административных протоколов за нарушение карантина в Украине.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантиниз-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения.