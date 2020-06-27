Об этом заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко в эфире программы Свобода Live.

“80% — это легкие формы заболеваемости. Госпитализации требует не более 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% требует интенсивной терапии”, — заявила Кошалко.

По ее словам, поскольку одинаковый рост заболевания регистрируется не по всей Украине, а только в отдельных областях, то вводить жесткий карантин по всей стране не является целесообразным.

“Карантин ослабляется не на всей территории Украины. Например, в Черновицкой области, где один из самых высоких показателей заболеваемости, местные власти принимают другие решения об ослаблении или усилении карантинных мероприятий. Поэтому правительство рекомендовало индикаторы выхода из карантина, где есть определенные статистические показатели, рассчитываемые каждый день и на каждую область отдельно”, — отметила Кошалко.