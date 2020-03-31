Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
Он рассказал, что в нашей стране есть пока только 15 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которые фактически замещают функцию легких при тяжелом протекании болезни. В случае необходимости больных COVID-19 в тяжелом состоянии могут доставлять в медучреждения, где есть эти аппараты, при помощи санавиации.
- “ЭКМО есть сегодня 15 на территории Украины. ЭКМО – это высококвалифицированная медицинская помощь, где работают высококвалифицированные медработники. Будет ли всем необходимо это оборудование – это вопрос, которым занимаются наши профильные специалисты. В случае необходимости у нас есть санавиация. У нас есть геликоптер, который был взят с миротворческой миссии из стран Африки. И мы готовы транспортировать людей, которым будет необходима такая медицинская помощь“, – подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что главная задача сегодня – обеспечить большинство медучреждений аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также специалистами, которые могли бы работать в реанимационных отделениях.
Ляшко также проинформировал, что у Министерства охраны здоровья есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине.
“Сейчас мы имеем 240 медучреждений, где развернуто более 67 тысяч койкомест, которые готовы принимать больных… Мы знаем, когда можем ожидать пиковую нагрузку на систему охраны здоровья. Поэтому, когда мы говорим о первой волне, это 67 тысяч коек, но есть вопросы и больниц второй волны, которые будут подключены, когда более 50 % коечного фонда будет занято больными коронавирусной болезнью. Для этого мы разработали план поэтапного реагирования на ситуацию, которая есть в стране. Именно эпидемическую ситуацию”, – рассказал Ляшко.
Он уточнил, что с завтрашнего дня начнет отчитываться о процентном заполнении больниц больными COVID-19, а также о количестве людей в тяжелом состоянии.
(На видео – с 7:30 и 10:00)
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