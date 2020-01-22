В Украине остается гибридный режим демократии, и при этом в стране значительно ухудшился показатель - "функционирование правительства".

Об этом пишет издание The Economist.

В рейтинге “Индекс демократии” Украина заняла 78-е место (годом ранее было 84-е). Наша страна набрала 5,9 баллов из 10, и отнесена к странам с “гибридным режимом”. Уровень демократии оценивается по четырем категориям, а именно: участие в выборах, политический процесс и плюрализм, политическая культура и функционирования правительства. У нас оказалось “слабое правительство”.

Категория “функционирование правительства” набрала всего 2,71 балла из 10. В прошлом году этот показатель был выше – 3,21 балла.

Нашими соседями по обновленному рейтингу стали Северная Македония, Албания и Бангладеш.

Издание The Economist подчеркивает, что средний глобальный показатель упал с 5,48 в 2018 году до 5,44. Это наихудший показатель с 2006 года.

В результате резкого падения показателей четырех из пяти категорий в Латинской Америке и странах Африки к югу от Сахары, средний глобальный показатель упал. Несмотря на то, что в некоторых странах произошли резкие спады, другие изменили общую тенденцию и повысили свои показатели.

Индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три варианта ответа.