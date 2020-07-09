По состоянию на 9 июля восемь областей Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления карантинных мер.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

Согласно данным МОЗ, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

В МОЗ также отметили, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

– загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

– среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

– показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.