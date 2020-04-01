В правительстве приняли решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

“С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается внедрить эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных методов, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанциирование лиц старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Уточняется, что до 24 апреля в Украине будет запрещено:

– нахождение в общественных местах без одетой маски или респиратора;

– передвижение группой лиц больше чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

– нахождение в общественных местах лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых;

– посещение зон отдыха, скверов, парков, лесопарковых зон, кроме выгула домашних животных одним лицом;

– посещение детских и спортивных площадок;

– проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие больше 10 лиц.

При этом отмечается, что некоторые из данных ограничений на данный момент уже были введены на местах местной властью.