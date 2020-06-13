Соответствующим органам поручено существенно усилить контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических норм в Украине.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По его словам, на заседании рассматривались вопросы сдерживания коронавируса в условиях адаптивного карантина.

“Было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, которые прописаны постановлениями главного санитарного врача в разных сферах хоздеятельности, которым разрешено работать в условиях карантина”, – заявил Ляшко.

Он отметил, что также были рассмотрены вопросы улучшения соблюдения карантинных норм при городских, пригородных и межобластных перевозках. В частности, планируется увеличить количество транспорта на маршрутах.

Кроме того, комиссия рекомендовала изменить график работы предприятий, госучреждений и организаций.

“Отдельно рассмотрели вопрос об изменении графика работы предприятий, государственных учреждений, заведений, чтобы развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт, уменьшить возможное скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы”, – подчеркнул Ляшко.

По его словам, из-за жары граждане могут хуже придерживаться эпидемических норм во время проезда в транспорте.

(На видео – с 2:25)