Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По его словам, на заседании рассматривались вопросы сдерживания коронавируса в условиях адаптивного карантина.
“Было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, которые прописаны постановлениями главного санитарного врача в разных сферах хоздеятельности, которым разрешено работать в условиях карантина”, – заявил Ляшко.
Он отметил, что также были рассмотрены вопросы улучшения соблюдения карантинных норм при городских, пригородных и межобластных перевозках. В частности, планируется увеличить количество транспорта на маршрутах.
Кроме того, комиссия рекомендовала изменить график работы предприятий, госучреждений и организаций.
“Отдельно рассмотрели вопрос об изменении графика работы предприятий, государственных учреждений, заведений, чтобы развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт, уменьшить возможное скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы”, – подчеркнул Ляшко.
По его словам, из-за жары граждане могут хуже придерживаться эпидемических норм во время проезда в транспорте.
(На видео – с 2:25)
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