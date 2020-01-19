В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысячи безработных, что на 17 % больше, чем в ноябре того же года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В декабре было зарегистрировано 338,2 тысячи безработных, а в ноябре их было 288,9 тысяч. То есть за месяц количество безработных увеличилось на 49,3 тысяч.

При этом, в это же время сократилось количество вакансий. В ноябре их было 80,9 тысяч, а в декабре стало на 27% меньше – 59 тысяч. Индекс нагрузки зарегистрированных безработных на одну вакансию составил 6 человек.

Также сообщается, что большинство безработных в стране по состоянию на конец года – женщины (177,3 тысячи). Мужчин, ищущих работу, 160,9 тысяч. В городах работу ищут 176 тысяч человек, а в селах – 162,2 тысячи.