Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В заседании участвовали министр финансов Сергей Марченко, а также исполняющий обязанности главы Гостаможслужбы Игорь Муратов.

Так, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Кроме того, руководителю Одесской таможни вручили предупреждение о последующем увольнении.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Марченко уточнил, что комплексный аудит Таможенной службы продолжается, однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже были сделаны выводы об неэффективности работы. Следствием этого и стали кадровые решения.

Министр подчеркнул, что это не последние кадровые ротации на таможнях.

“Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добропорядочными работниками… Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор”, – заявил он.

Как известно, в декабре 2019 года официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины. В рамках реформы количество региональных таможен было сокращено с 26 до 16.