Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
В каких именно областях были зафиксированы случаи COVID-19 не сообщается.
ОБНОВЛЕНО (23:25):
В Министерстве охраны здоровья сообщили, что пятый летальный случай был зафиксирован в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что пациентка продолжительное время не обращалась за медицинской помощью, а диагноз был подтвержден уже после ее смерти.
“Умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирования COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти”, — говорится в сообщении.
Также в МОЗ проинформировали, что супруг погибшей женщины продолжает лечение в больнице. Его состояние оценивают как средне тяжелое.
- По состоянию на утро 25 марта было известно о 113 случаях заражения коронавирусом COVID-19, 4 погибших и 1 выздоровевшем пациенте.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.