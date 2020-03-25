Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая”, — говорится в сообщении.

В каких именно областях были зафиксированы случаи COVID-19 не сообщается.

ОБНОВЛЕНО (23:25):

В Министерстве охраны здоровья сообщили, что пятый летальный случай был зафиксирован в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что пациентка продолжительное время не обращалась за медицинской помощью, а диагноз был подтвержден уже после ее смерти.

“Умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирования COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти”, — говорится в сообщении.

Также в МОЗ проинформировали, что супруг погибшей женщины продолжает лечение в больнице. Его состояние оценивают как средне тяжелое.