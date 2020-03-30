Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 23 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 8 случаев;
- Донецкая область – 6 случая;
- ️Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Киев – 102 случая;
- Киевская область – 49 случаев;
- Львовская область – 6 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 11 случаев (2 летальных)
- Сумская область – 9 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область – 60 случаев (1 летальный)
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 2 случай
- Черновицкая область – 75 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область – 50 случаев;
- Черниговская область – 2 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания COVID-19.