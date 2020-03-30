Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 23 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 8 случаев;
  • Донецкая область – 6 случая;
  • ️Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Киев – 102 случая;
  • Киевская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 11 случаев (2 летальных)
  • Сумская область – 9 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область – 60 случаев (1 летальный)
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 2 случай
  • Черновицкая область – 75 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область – 50 случаев;
  • Черниговская область – 2 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.