В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 578 новых случаев, что является рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 174 до 187).

В то же время выздоровели еще 80 пациентов (количество выздоровевших возросло с 424 до 504 человек).

“По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

• Винницкая область – 353 случая;

• Волынская область – 188 случаев;

• Днепропетровская область – 186 случаев;

• Донецкая область – 21 случай;

• Житомирская область – 304 случая;

• Закарпатская область – 230 случаев;

• Запорожская область – 146 случаев;

• Ивано-Франковская область – 644 случая;

• Кировоградская область – 258 случаев;

• город Киев – 1059 случаев;

• Киевская область – 451 случай;

• Львовская область – 282 случая;

• Луганская область – 27 случаев;

• Николаевская область – 99 случаев;

• Одесская область – 161 случай;

• Полтавская область – 161 случай;

• Ровенская область – 396 случаев;

• Сумская область – 89 случаев;

• Тернопольская область – 499 случаев;

• Харьковская область – 101 случай;

• Херсонская область – 77 случаев;

• Хмельницкая область – 61 случай;

• Черновицкая область – 1140 случаев;

• Черкасская область – 220 случаев;

• Черниговская область – 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21 тыс. 58 сообщений о подозрении на COVID-19.