Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 174 до 187).
В то же время выздоровели еще 80 пациентов (количество выздоровевших возросло с 424 до 504 человек).
“По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:
• Винницкая область – 353 случая;
• Волынская область – 188 случаев;
• Днепропетровская область – 186 случаев;
• Донецкая область – 21 случай;
• Житомирская область – 304 случая;
• Закарпатская область – 230 случаев;
• Запорожская область – 146 случаев;
• Ивано-Франковская область – 644 случая;
• Кировоградская область – 258 случаев;
• город Киев – 1059 случаев;
• Киевская область – 451 случай;
• Львовская область – 282 случая;
• Луганская область – 27 случаев;
• Николаевская область – 99 случаев;
• Одесская область – 161 случай;
• Полтавская область – 161 случай;
• Ровенская область – 396 случаев;
• Сумская область – 89 случаев;
• Тернопольская область – 499 случаев;
• Харьковская область – 101 случай;
• Херсонская область – 77 случаев;
• Хмельницкая область – 61 случай;
• Черновицкая область – 1140 случаев;
• Черкасская область – 220 случаев;
• Черниговская область – 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21 тыс. 58 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреля было зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 467 новых случаев.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.