С 1 апреля 2020 года в Украине планируется ввести электронный больничный.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, которого цитирует пресс-служба Министерства социальной политики.

“С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования”, – подчеркнул Коваль.

По его словам, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

“Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация через реестр в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным”, – объяснил Коваль.

Среди предохранителей в системе электронных больничных замминистра перечислил следующие пункты:

1. Каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью (то есть вводится персональная ответственность врача, который выдал этот документ).

2. Электронный оборот даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач.

3. Можно будет отслеживать потенциальные “схемы”, когда “на больничный” идут сотрудники предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.