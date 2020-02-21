Количество украинцев, которые верят в улучшения в стране в ближайшие годы, с сентября уменьшилось в два раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

“По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 года такие составляли 41 %, в декабре – 28 %, а по данным последнего опроса – 21 %)”, – отмечают социологи.

Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, составляет сейчас 49,4 % (в сентябре этот показатель составлял 40 %, а в декабре – 50 %).

Еще 15,4 % опрошенных выразили мнение, что наша страна не способна преодолеть проблемы вообще.

Во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.