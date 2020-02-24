Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.
“Мы выявили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах”, – написал Гончарук.
По его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.
Также украинское правительство ежедневно контактируеь с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и так далее.
“Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей”, – подчеркнул Премьер.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
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