Правительство Украины ввело дополнительную процедуру контроля авиарейсов из ряда стран с повышенным риском распространения коронавируса COVID-19 - пассажирам в аэропортах измеряют температуру.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Мы выявили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах”, – написал Гончарук.

По его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

Также украинское правительство ежедневно контактируеь с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и так далее.

“Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей”, – подчеркнул Премьер.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.