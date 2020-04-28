В первую и вторую недели карантина рынок бытовой техники и электроники в Украине сократился, но потом стал незначительно расти.

Об этом свидетельствует исследование GfK Ukraine о ситуации на рынке.

Так, из-за карантина сократились продажи бытовой техники и электроники на 37 % (по сравнению с предыдущей неделей). На фоне закрытия физических магазинов – продажи сократились на 54 %, зато в онлайне выросли на 20 %.

В первую неделю положительная динамика сохранилась в продажах ноутбуков.

Все секторы продемонстрировали подобную негативную динамику (от 30 % в телевизорах до 40 % в мелкие бытовой технике). Отличается сектор IT-техники, которые снизился всего на 5 %, и телеком, сокращения продаж в котором составляли 50 %.