Об этом свидетельствует исследование GfK Ukraine о ситуации на рынке.
Так, из-за карантина сократились продажи бытовой техники и электроники на 37 % (по сравнению с предыдущей неделей). На фоне закрытия физических магазинов – продажи сократились на 54 %, зато в онлайне выросли на 20 %.
В первую неделю положительная динамика сохранилась в продажах ноутбуков.
Все секторы продемонстрировали подобную негативную динамику (от 30 % в телевизорах до 40 % в мелкие бытовой технике). Отличается сектор IT-техники, которые снизился всего на 5 %, и телеком, сокращения продаж в котором составляли 50 %.
- Ранее сообщалось, что в компании Coca-Cola ожидают, что во втором квартале из-за эпидемии коронавируса значительно упадут продажи, так как кафе и рестораны остаются закрыты во всем мире.