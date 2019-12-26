Украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию пересадке сердца.

Об этом сообщили в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (ГТМО).

“Ковельское ГТМО стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии и первым за последние 15 лет, кто провел трансплантацию сердца. … Трансплантация сердца успешно проведено реципиенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института Сердца Министерства охраны здоровья Украины во главе с Борисом Тодуровым.

Донором для операции стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой у которого констатировали смерть мозга.

“Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим же спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам”, — подчеркнули медики.