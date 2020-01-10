В Украине впервые за годы независимости зафиксировано снижение цен (дефляция) в декабре.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2 % (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности самый низкий рост составил 0,2 % в 2011-2012 гг.)”, – написал министр.

По его словам, базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3 % (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9 % по сравнению с 4,8 % в ноябре), а небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1 % (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3 % по сравнению с 5,6 % в ноябре).

Милованов отметил, что нетипичное для декабря снижение цен вызвано:

– существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1 %), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары – фрукты, одежду и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо, автомобили и прочее);

– снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2 % (с начала года цены снизились на 28,7 %).

Кроме того, насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка (расширение предложения мяса и мясопродуктов, сахара, подсолнечного масла и проч.) нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов, что “позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем”.

Глава Минэкономики подчеркнул, что за последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания. Наименьший рост был в 2011-2012 гг., когда цены выросли на 0,1 %.

По словам Милованова, инфляция по итогам 2019 года также уменьшилась ниже цели Нацбанка — до 4,1 % против цели 5 %.

“В целом по итогам 2019 года потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря – 4,5 %, так и прогноза середины октября – 6,7 %”, – уточнил он.

В связи с этим министр выступил за дальнейшее существенное снижение учетной ставки Национальным банком.

Стоит отметить, что Государственная служба статистики накануне обнародовала данные, согласно которым потребительские цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2 %, но за год в целом выросли на 4,1 %.

“На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5 % снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3 % подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб”, – говорится в сообщении Госстата.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8 % (что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6 %).

Одежда и обувь подешевели на 3,4 %: в частности, одежда – на 3,5 %, обувь – на 3,3 %.

Как уточнили в Госстате, снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3 % произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2 %.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,8 % из-за удешевления автомобилей на 2,6 % и топлива на 1,2 %.