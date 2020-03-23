Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что всех умирающих от пневмонии в стране будут проверять на наличик в крови атипичного коронавируса.

Об этом он рассказал на брифинге.

“Лично мной сейчас дано задание подготовить приказ Минздрава, чтобы во всех случаях, за сегодня и предыдущий период, в которые были умершие с диагнозом пневмония, были забраны образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни”, – заявил Ляшко.

Также замминистра отметил, что министерство будет отслеживать пневмонию для того, чтобы иметь реальную картину системы.

“Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе и коронавирусной болезни, чтобы понимать, как система здравоохранения сработала во время начала развития коронавирусной болезни”, – пояснил Ляшко.

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