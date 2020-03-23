Об этом он рассказал на брифинге.
“Лично мной сейчас дано задание подготовить приказ Минздрава, чтобы во всех случаях, за сегодня и предыдущий период, в которые были умершие с диагнозом пневмония, были забраны образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни”, – заявил Ляшко.
Также замминистра отметил, что министерство будет отслеживать пневмонию для того, чтобы иметь реальную картину системы.
“Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе и коронавирусной болезни, чтобы понимать, как система здравоохранения сработала во время начала развития коронавирусной болезни”, – пояснил Ляшко.
23.03.2020 | Онлайн брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Montag, 23. März 2020
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.