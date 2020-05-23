В субботу, 23 мая, вступил в силу закон о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам ( "антиколомойський закон").

Накануне документ был опубликован в официальном парламентском издании “Голос Украины”.

Законом предусматривается запрет возвращения национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попытаться получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.

Признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановления прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.

Закон вступил в силу на следующий день после опубликования.

13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).

В Раде сразу после принятия заблокировали подписание закона о банках.