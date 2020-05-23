Накануне документ был опубликован в официальном парламентском издании “Голос Украины”.
Законом предусматривается запрет возвращения национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попытаться получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.
Признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановления прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.
Закон вступил в силу на следующий день после опубликования.
- 13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).
- В Раде сразу после принятия заблокировали подписание закона о банках.
- Позже в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия так называемого “антиколомойского закона”. Иск народный депутат Антон Поляков подал против спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Верховной рады Даниила Гетьманцева.
- 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание “антиколомойского закона”.
- И уже 21 мая Зеленский подписал “антиколомойский” закон.