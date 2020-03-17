В Украине зафиксировал второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.

Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.

“По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что второй летальный случай — 33-летняя женщина из Черновицкой области.

Отметим, вечером 16 марта в Черновицкой облгосадминистрации сообщали, что скончалась пациентка, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Предполагалось, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом, однако был проведен тест.

“Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время”, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.