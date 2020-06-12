Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, на 12 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29753 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1317 случаев;
  • Волынская область – 1313 случаев;
  • Днепропетровская область – 983 случая;
  • Донецкая область – 279 случаев;
  • Житомирская область – 1013 случаев;
  • Закарпатская область – 1506 случаев;
  • Запорожская область – 515 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1669 случаев;
  • Кировоградская область – 568 случаев;
  • м. Киев – 3766 случаев;
  • Киевская область – 1931 случай;
  • Львовская область – 2526 случаев;
  • Луганская область – 54 случая;
  • Николаевская область – 316 случаев;
  • Одесская область – 1065 случаев;
  • Полтавская область – 277 случаев;
  • Ровенская область – 2231 случай;
  • Сумская область – 204 случая;
  • Тернопольская область – 1372 случая;
  • Харьковская область – 1426 случаев;
  • Херсонская область – 179 случаев;
  • Хмельницкая область – 529 случаев;
  • Черновицкая область – 3831 случай;
  • Черкасская область – 517 случаев;
  • Черниговская область – 366 случаев.

 

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 521 сообщения о подозрении на COVID-19”, – добавили в МОЗ.

  • По состоянию на утро 11 июня в Украине за сутки было подтверждено 689 новых случаев. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.
  • Ранее сообщалось о 23 летальных случаях за сутки. Это был антирекорд за все время вспышки в Украине.
  • С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
  • В МОЗ Украины сообщили, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.