Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
“По данным ЦОС, на 12 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29753 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1317 случаев;
- Волынская область – 1313 случаев;
- Днепропетровская область – 983 случая;
- Донецкая область – 279 случаев;
- Житомирская область – 1013 случаев;
- Закарпатская область – 1506 случаев;
- Запорожская область – 515 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1669 случаев;
- Кировоградская область – 568 случаев;
- м. Киев – 3766 случаев;
- Киевская область – 1931 случай;
- Львовская область – 2526 случаев;
- Луганская область – 54 случая;
- Николаевская область – 316 случаев;
- Одесская область – 1065 случаев;
- Полтавская область – 277 случаев;
- Ровенская область – 2231 случай;
- Сумская область – 204 случая;
- Тернопольская область – 1372 случая;
- Харьковская область – 1426 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 529 случаев;
- Черновицкая область – 3831 случай;
- Черкасская область – 517 случаев;
- Черниговская область – 366 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 521 сообщения о подозрении на COVID-19”, – добавили в МОЗ.
- По состоянию на утро 11 июня в Украине за сутки было подтверждено 689 новых случаев. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.
- Ранее сообщалось о 23 летальных случаях за сутки. Это был антирекорд за все время вспышки в Украине.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- В МОЗ Украины сообщили, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.