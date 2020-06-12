Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, на 12 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29753 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1317 случаев;

Волынская область – 1313 случаев;

Днепропетровская область – 983 случая;

Донецкая область – 279 случаев;

Житомирская область – 1013 случаев;

Закарпатская область – 1506 случаев;

Запорожская область – 515 случаев;

Ивано-Франковская область – 1669 случаев;

Кировоградская область – 568 случаев;

м. Киев – 3766 случаев;

Киевская область – 1931 случай;

Львовская область – 2526 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 316 случаев;

Одесская область – 1065 случаев;

Полтавская область – 277 случаев;

Ровенская область – 2231 случай;

Сумская область – 204 случая;

Тернопольская область – 1372 случая;

Харьковская область – 1426 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 529 случаев;

Черновицкая область – 3831 случай;

Черкасская область – 517 случаев;

Черниговская область – 366 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 521 сообщения о подозрении на COVID-19”, – добавили в МОЗ.