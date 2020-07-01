С 1 июля в Украине введена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также под воздействием лекарств, снижающих внимание.

Об сообщил юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2020 Верховная Рада поддержала законопроект №7279-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений”. Текст закона был обнародован в апреле 2019 года. Закон, за исключением некоторых пунктов, вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Указанный закон, среди прочего, предусматривает дополнение Уголовного Кодекса Украины новость статьей 286-1 “Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции”.

Так, с сегодняшнего дня была введена уголовная (а не административная, как это было раньше) ответственность за:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

употребление водителем транспортного средства после дорожно транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, для проведения освидетельствования или до принятия решения об освобождении от его проведения.

Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на сумму от 17 до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В случае совершения этих действий повторно, сумма штрафа увеличивается до 51 тысячи.

Отметим, ранее сумма штрафов была значительно меньше: до 10,2 тысяч гривен за совершение этих действий впервые, 20,4 тысяч за повторное правонарушение, до 40,8 тысяч в случае, если лицо было привлечено к ответственности в третий раз за год.

Что не так с нововведением?

Юрист Андрей Магера отметил, что в решение о криминализации действий водителя, который находится под воздействием лекарственных препаратов, есть ряд спорных моментов. Например, не учитывается, что некоторые люди вынуждены все время принимать лекарства. Также есть риски злоупотребления со стороны полиции.

“Во-первых, лекарства могут давать разные побочные действия на того или иного человека. Во-вторых, существуют хронические болезни, для борьбы с которыми человек вынужден постоянно принимать лекарства. А теперь представьте, что полицейский по своему усмотрению начнет решать находится водитель под действием лекарственных препаратов или нет, снижающих внимание и скорость реакции водителя такие препараты или нет. Представили?”, — отметил он.

Также специалист обратил внимание на то, реакция водителей неодинакова вне зависимости от приема лекарственных препаратов, что связано, в том числе, с возрастными особенностями, потому указанное решение представляется нелогичным.

“В чем общественная опасность 20-летнего водителя, который принимает лекарства, по сравнению с 80-летним водителем, который может не принимать лекарств, но который может хуже видеть, слышать и чье внимание и скорость реакции значительно медленнее? Где логика? Так и хочется спросить парламент, который принимал закон, и президента, который закон подписывал: Вы действительно решили сделать из водителей, которые принимают лекарства, преступниками?”, — добавил юрист.

Магера высказал мнение, что законодателю следовало оставить административную ответственность для водителей, которые находятся под действием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.