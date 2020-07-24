За 2-2,5 года Украина может полностью перейти на 2D-кодирования лекарственных средств.

Об этом на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств на рынке Украины являются фальсифицированными. Это большой риск для здоровья людей. Вчера я провел встречу с представителями украинских фармацевтических компаний, на которой мы обсудили меры по борьбе с этой проблемой. Среди них, в частности – введены 2D-кодирования для всех зарегистрированных в Украине лекарств. Как украинского производства, так и импортных. Такова мировая практика”, – сказал Степанов.

По его словам, 2D-кодирования будет осуществляться во время производства препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

“Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств”, – сказал Степанов.

Он отметил, что на внедрение 2D- кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет.