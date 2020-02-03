Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.
Кредитный договор на 1,5 миллиона гривен был подписан с молодым предпринимателем из Винницы.
Полученные кредитные деньги по программе “5-7-9%” предприниматель планирует потратить на развитие собственного бизнеса. В частности, на закупку нового оборудования.
“Благодарим за доверие, которое позволило нам первыми открыть окно возможностей для украинского бизнеса”, – отметили в банке.
- Кабинет Министров Украины одобрил постановления, необходимые для старта программы “Доступные кредиты 5-7-9 %”, с 1 февраля 2020 года.