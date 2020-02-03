"Укргазбанк" выдал первый льготный кредит в рамках государственной программы дешевых кредитов под 5-7-9% годовых на создание и развитие малого бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Кредитный договор на 1,5 миллиона гривен был подписан с молодым предпринимателем из Винницы.

Полученные кредитные деньги по программе “5-7-9%” предприниматель планирует потратить на развитие собственного бизнеса. В частности, на закупку нового оборудования.

“Благодарим за доверие, которое позволило нам первыми открыть окно возможностей для украинского бизнеса”, – отметили в банке.