В Украине выявили 267 фактов распространения фейков о коронавирусе

Об этом сообщает департамент Киберполиции.
“Во время мониторинга глобальной сети киберполиция обнаружила 267 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицировано 152 человека, распространявших эту информацию”, – говорится в сообщении.
Также было проверено 483 сообщения о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничеств, связанных с коронавирусом. В итоге было открыто 41 уголовное производство.
Кроме этого, заблокировано 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью наживы во время пандемии.
- Ранее #Буквы разбирались, нашли ли ученые лекарство от COVID-19.
- Бывшая и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун развеяла миф о необходимости и эффективности ношения самодельных масок в условиях пандемии COVID-19.