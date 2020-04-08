В Украине выявили 267 фактов распространения фейков о коронавирусе

В Украине с начала действия карантинных мер правоохранители зафиксировали 267 фактов распространения фейков о коронавирусе.

Об этом сообщает департамент Киберполиции.

“Во время мониторинга глобальной сети киберполиция обнаружила 267 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицировано 152 человека, распространявших эту информацию”, – говорится в сообщении.

Также было проверено 483 сообщения о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничеств, связанных с коронавирусом. В итоге было открыто 41 уголовное производство.

Кроме этого, заблокировано 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью наживы во время пандемии.