Государственная соц. помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, будет увеличиваться в 2020 году и к концу года составит 1857,45 грн.

Об этом сообщает в Facebook Министерство социальной политики Украины.

Рост помощи состоится в три этапа.

“Сегодня делимся с Вами инфографикой, в которой показано как и когда возрастет государственная социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой: с 01.01.2020 = 1719,9 грн, с 01.07.2020 = 1797,69 грн, с 01.12.2020 = 1857,45 грн”, – говорится в сообщении.