Об этом сообщает в Facebook Министерство социальной политики Украины.
Рост помощи состоится в три этапа.
“Сегодня делимся с Вами инфографикой, в которой показано как и когда возрастет государственная социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой: с 01.01.2020 = 1719,9 грн, с 01.07.2020 = 1797,69 грн, с 01.12.2020 = 1857,45 грн”, – говорится в сообщении.
- Министерство социальной политики опубликовало для обсуждения законопроект, который предусматривает выплату социальной помощи при рождении ребенка не всем семьям, а лишь гражданам с низким уровнем дохода.