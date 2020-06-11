Об этом говорится в данных на сайте Министерства охраны здоровья.
По данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы г. Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
Все регионы не соответствуют показателям инцидентности: Киев (15,54 на 100 тыс. населения при предельному показателю 12 на 100 тыс. населения), Волынская (27,15), Львовская (19,87), Житомирская (13,17), Закарпатская ( 17,07), Ровенская (23,42), Тернопольская (12,43), Черновицкая (34,62) и Киевская (13,81) области.
Зато все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определенный как не менее 12) и показателем заполнения коек в больницах, которые принимают больных коронавирусом (определенный как более 50%).
Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
- По состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировано 29 тысяч 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 689 новых случаев. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 1 июня в Украине начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.