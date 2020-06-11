По состоянию на четверг, 11 июня, восемь областей и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина.

Об этом говорится в данных на сайте Министерства охраны здоровья.

По данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы г. Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Все регионы не соответствуют показателям инцидентности: Киев (15,54 на 100 тыс. населения при предельному показателю 12 на 100 тыс. населения), Волынская (27,15), Львовская (19,87), Житомирская (13,17), Закарпатская ( 17,07), Ровенская (23,42), Тернопольская (12,43), Черновицкая (34,62) и Киевская (13,81) области.

Зато все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определенный как не менее 12) и показателем заполнения коек в больницах, которые принимают больных коронавирусом (определенный как более 50%).

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.