Об этом проинформировал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
“Пациенту из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал негативный результат. Можем констатировать официально – в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса”, – подчеркнул он.
Глава государства уточнил, что пациента сегодня выписывают из больницы, он возвращается домой.
“Это известие свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо”, – заявил Зеленский.
Он призвал украинцев “сохранять спокойствие и режим изоляции”.
Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!
Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити.
Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тис. експрес-тестів;
• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.
Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас.
Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців.
Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
В Министерстве охраны здоровья Украины подтвердили факт выздоровления пациента из Черновцов.
“Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекция не обнаружена. Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой. По стандартам Всемирной организации охраны здоровья, человек считается выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат“, – сказано в сообщении.
Как известно, первый случай заболевания COVID-19 был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии. После приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. 3 марта у него был официально подтвержден первый случай заболевания в Украине.
- Ранее сообщалось, что в Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.
- По состоянию на вечер 19 марта количество случаев COVID-19 по Украине достигло 26. Из них 3 — летальных.