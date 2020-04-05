По состоянию на 22:00 5 апреля, в Украине подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В стране 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, 5 апреля, в результате заражения коронавирусом, умерли еще 5 пациентов. Таким образом, в стране 37 летальных случаев.

Еще трое украинцев вылечились от коронавируса. Теперь в стране 28 случаев полного выздоровления. Этим украинцам сделали повторный лабораторный тест на COVID-19, он оказался негативным.