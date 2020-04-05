Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В стране 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным Центра общественного здоровья, 5 апреля, в результате заражения коронавирусом, умерли еще 5 пациентов. Таким образом, в стране 37 летальных случаев.
Еще трое украинцев вылечились от коронавируса. Теперь в стране 28 случаев полного выздоровления. Этим украинцам сделали повторный лабораторный тест на COVID-19, он оказался негативным.
- Утром 5 апреля сообщалось, что в Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.