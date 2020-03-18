В течение 17 марта в Министерство охраны здоровья Украины поступило 41 новое подозрение на коронавирус COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ.

Новые подозрения на COVID-19 были зафиксированы: в Винницкой области (3), Днепропетровской (5), Донецкой (3), Закарпатской (3), Ивано-Франковской (3), Николаевской (1), Ровенской (2), Сумской (2), Тернопольской (2), Херсонской (1), Черкасской (1), Черновицкой (1) областях, Киеве (14).

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

В данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения. Со вчерашнего дня их количество не возросло.

“По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область – 10 (1 летальный), Киевская область – 3, Житомирская – 1 (летальный)”, – сказано в сообщении.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

Тем временем в пресс-службе Киевской ОГА проинформировали, что мужчина из Киевской области, у которого 17 марта выявили коронавирус, вместе с семьей находится на самоизоляции.

Мужчина недавно вернулся из-за границы. Ему стало плохо, и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

“В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции”, – отмечается в сообщении.