Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ.
Новые подозрения на COVID-19 были зафиксированы: в Винницкой области (3), Днепропетровской (5), Донецкой (3), Закарпатской (3), Ивано-Франковской (3), Николаевской (1), Ровенской (2), Сумской (2), Тернопольской (2), Херсонской (1), Черкасской (1), Черновицкой (1) областях, Киеве (14).
Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.
В данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения. Со вчерашнего дня их количество не возросло.
“По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область – 10 (1 летальный), Киевская область – 3, Житомирская – 1 (летальный)”, – сказано в сообщении.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.
Тем временем в пресс-службе Киевской ОГА проинформировали, что мужчина из Киевской области, у которого 17 марта выявили коронавирус, вместе с семьей находится на самоизоляции.
Мужчина недавно вернулся из-за границы. Ему стало плохо, и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.
“В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции”, – отмечается в сообщении.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.