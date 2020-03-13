В Украине в течение прошлой недели от осложнений гриппа умерли девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 63 человека. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

За прошедшую неделю (со 2 по 8 марта) ОРВИ заболели 213 531 человек, из них 64,4% – дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тысяч населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

“В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа”, – говорится в сообщении.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

Напомним, в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях. Пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Супруга жителя Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирус СOVID-19, накануне посещала Италию. Медики проверяют, заражена ли она.