В Украине за прошедшие сутки обнаружили 972 новых случая COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 126, Киеве – 118, Ровенской области – 96, Ивано-Франковская – 87 и Харьковской области – 74.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано в Кировоградской и Херсонской областях.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 20 летальных случаев. В то же время, выздоровели 886 пациентов.
Всего в Украине зафиксировали 62 823 случая инфицирования коронавирусом. 34 886 человек уже преодолели болезнь, а 1571 человек умер от осложнений.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.