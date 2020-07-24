В Украине за прошедшие сутки обнаружили 972 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро 24 июля зафиксировано 62 823 случая COVID-19, за сутки - 972.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 126, Киеве – 118, Ровенской области – 96, Ивано-Франковская – 87 и Харьковской области – 74.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано в Кировоградской и Херсонской областях.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 20 летальных случаев. В то же время, выздоровели 886 пациентов.

Всего в Украине зафиксировали 62 823 случая инфицирования коронавирусом. 34 886 человек уже преодолели болезнь, а 1571 человек умер от осложнений.