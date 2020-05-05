Об этом проинформировали в пресс-центре Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 303 до 316).
При этом еще 256 пациентов выздоровели.
“По состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 454 случая;
• Волынская область – 343 случая;
• Днепропетровская область – 478 случаев;
• Донецкая область – 83 случая;
• Житомирская область – 448 случаев;
• Закарпатская область – 546 случаев;
• Запорожская область – 287 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1015 случаев;
• Кировоградская область – 401 случай;
• город Киев – 1583 случая;
• Киевская область – 866 случаев;
• Львовская область – 514 случаев;
• Луганская область – 38 случаев;
• Николаевская область – 163 случая;
• Одесская область – 469 случаев;
• Полтавская область – 231 случай;
• Ровенская область – 779 случаев;
• Сумская область – 112 случаев;
• Тернопольская область – 923 случая;
• Харьковская область – 377 случаев;
• Херсонская область – 142 случая;
• Хмельницкая область – 119 случаев;
• Черновицкая область – 1948 случаев;
• Черкасская область – 314 случаев;
• Черниговская область – 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 тыс. 311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Стоит отметить, что 366 новых случаев коронавируса за сутки – это наименьшее количество за последние две недели. Меньше было 20 апреля – 261 случай. По состоянию на 19 апреля сообщалось о 343 случаях. А уже 21 апреля сообщалось о 415 новых случаях.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам;
нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.