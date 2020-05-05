В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 12 тысяч 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 366 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-центре Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 303 до 316).

При этом еще 256 пациентов выздоровели.

“По состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 454 случая;

• Волынская область – 343 случая;

• Днепропетровская область – 478 случаев;

• Донецкая область – 83 случая;

• Житомирская область – 448 случаев;

• Закарпатская область – 546 случаев;

• Запорожская область – 287 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1015 случаев;

• Кировоградская область – 401 случай;

• город Киев – 1583 случая;

• Киевская область – 866 случаев;

• Львовская область – 514 случаев;

• Луганская область – 38 случаев;

• Николаевская область – 163 случая;

• Одесская область – 469 случаев;

• Полтавская область – 231 случай;

• Ровенская область – 779 случаев;

• Сумская область – 112 случаев;

• Тернопольская область – 923 случая;

• Харьковская область – 377 случаев;

• Херсонская область – 142 случая;

• Хмельницкая область – 119 случаев;

• Черновицкая область – 1948 случаев;

• Черкасская область – 314 случаев;

• Черниговская область – 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 тыс. 311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Стоит отметить, что 366 новых случаев коронавируса за сутки – это наименьшее количество за последние две недели. Меньше было 20 апреля – 261 случай. По состоянию на 19 апреля сообщалось о 343 случаях. А уже 21 апреля сообщалось о 415 новых случаях.