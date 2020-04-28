Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 19 человек. Количество летальный случаев возросло с 220 до 239.
При этом выздоровели еще 128 человек.
“По состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 406 случаев;
• Волынская область – 260 случаев;
• Днепропетровская область – 318 случаев;
• Донецкая область – 52 случая;
• Житомирская область – 354 случая;
• Закарпатская область – 387 случаев;
• Запорожская область – 208 случаев;
• Ивано-Франковская область – 783 случая;
• Кировоградская область – 356 случаев;
• город Киев – 1298 случаев;
• Киевская область – 604 случая;
• Львовская область – 371 случай;
• Луганская область – 32 случая;
• Николаевская область – 116 случаев;
• Одесская область – 248 случаев;
• Полтавская область – 180 случаев;
• Ровенская область – 553 случая;
• Сумская область – 95 случаев;
• Тернопольская область – 664 случая;
• Харьковская область – 221 случай;
• Херсонская область – 88 случаев;
• Хмельницкая область – 72 случая;
• Черновицкая область – 1429 случаев;
• Черкасская область – 276 случаев;
• Черниговская область – 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 тыс. 616 сообщений о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на утро 27 апреля в Украине было 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Стартовая точка первого этапа смягчения карантина может наступить 11 мая.