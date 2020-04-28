В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 19 человек. Количество летальный случаев возросло с 220 до 239.

При этом выздоровели еще 128 человек.

“По состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 406 случаев;

• Волынская область – 260 случаев;

• Днепропетровская область – 318 случаев;

• Донецкая область – 52 случая;

• Житомирская область – 354 случая;

• Закарпатская область – 387 случаев;

• Запорожская область – 208 случаев;

• Ивано-Франковская область – 783 случая;

• Кировоградская область – 356 случаев;

• город Киев – 1298 случаев;

• Киевская область – 604 случая;

• Львовская область – 371 случай;

• Луганская область – 32 случая;

• Николаевская область – 116 случаев;

• Одесская область – 248 случаев;

• Полтавская область – 180 случаев;

• Ровенская область – 553 случая;

• Сумская область – 95 случаев;

• Тернопольская область – 664 случая;

• Харьковская область – 221 случай;

• Херсонская область – 88 случаев;

• Хмельницкая область – 72 случая;

• Черновицкая область – 1429 случаев;

• Черкасская область – 276 случаев;

• Черниговская область – 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 тыс. 616 сообщений о подозрении на COVID-19.