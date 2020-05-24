Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 889 случаев;
- Волынская область – 771 случай;
- Днепропетровская область – 869 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 626 случаев;
- Закарпатская область – 1061 случай;
- Запорожская область – 410 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1277 случаев;
- Кировоградская область – 473 случая;
- Киев – 2623 случая;
- Киевская область – 1419 случаев;
- Львовская область – 1333 случая;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 280 случаев;
- Одесская область – 827 случаев;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровенская область – 1417 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1115 случаев;
- Харьковская область – 910 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 346 случаев;
- Черновицкая область – 3028 случаев;
- Черкасская область – 388 случаев;
- Черниговская область – 129 случаев.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.