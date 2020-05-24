Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 889 случаев;
  • Волынская область – 771 случай;
  • Днепропетровская область – 869 случаев;
  • Донецкая область – 143 случая;
  • Житомирская область – 626 случаев;
  • Закарпатская область – 1061 случай;
  • Запорожская область – 410 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1277 случаев;
  • Кировоградская область – 473 случая;
  • Киев – 2623 случая;
  • Киевская область – 1419 случаев;
  • Львовская область – 1333 случая;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Николаевская область – 280 случаев;
  • Одесская область – 827 случаев;
  • Полтавская область – 266 случаев;
  • Ровенская область – 1417 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1115 случаев;
  • Харьковская область – 910 случаев;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 346 случаев;
  • Черновицкая область – 3028 случаев;
  • Черкасская область – 388 случаев;
  • Черниговская область – 129 случаев.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

  • 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
  • В Украине с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.