Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 161 до 174).
В то же время подтверждено выздоровление еще 57 человек (количество выздоровевших за сутки возросло с 367 до 424).
“По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:
• Винницкая область – 349 случаев;
• Волынская область – 176 случаев;
• Днепропетровская область – 150 случаев;
• Донецкая область – 16 случаев;
• Житомирская область – 287 случаев;
• Закарпатская область – 218 случаев;
• Запорожская область – 141 случай;
• Ивано-Франковская область – 589 случаев;
• Кировоградская область – 251 случай;
• город Киев – 989 случаев;
• Киевская область – 390 случаев;
• Львовская область – 274 случая;
• Луганская область – 26 случаев;
• Николаевская область – 82 случая;
• Одесская область – 148 случаев;
• Полтавская область – 116 случаев;
• Ровенская область – 353 случая;
• Сумская область – 86 случаев;
• Тернопольская область – 471 случай;
• Харьковская область – 82 случая;
• Херсонская область – 72 случая;
• Хмельницкая область – 54 случая;
• Черновицкая область – 1053 случая;
• Черкасская область – 206 случаев;
• Черниговская область – 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 апреля в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 тыс. 649 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Накануне министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая.
- Министерство охраны здоровья Украины предложит Правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.