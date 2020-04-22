В Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 467 новых случаев.

Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 161 до 174).

В то же время подтверждено выздоровление еще 57 человек (количество выздоровевших за сутки возросло с 367 до 424).

“По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

• Винницкая область – 349 случаев;

• Волынская область – 176 случаев;

• Днепропетровская область – 150 случаев;

• Донецкая область – 16 случаев;

• Житомирская область – 287 случаев;

• Закарпатская область – 218 случаев;

• Запорожская область – 141 случай;

• Ивано-Франковская область – 589 случаев;

• Кировоградская область – 251 случай;

• город Киев – 989 случаев;

• Киевская область – 390 случаев;

• Львовская область – 274 случая;

• Луганская область – 26 случаев;

• Николаевская область – 82 случая;

• Одесская область – 148 случаев;

• Полтавская область – 116 случаев;

• Ровенская область – 353 случая;

• Сумская область – 86 случаев;

• Тернопольская область – 471 случай;

• Харьковская область – 82 случая;

• Херсонская область – 72 случая;

• Хмельницкая область – 54 случая;

• Черновицкая область – 1053 случая;

• Черкасская область – 206 случаев;

• Черниговская область – 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 апреля в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 тыс. 649 сообщений о подозрении на COVID-19.