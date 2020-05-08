Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 514 случаев;
  • Волынская область – 424 случая;
  • Днепропетровская область – 652 случая;
  • Донецкая область – 91 случай;
  • Житомирская область – 480 случаев;
  • Закарпатская область – 644 случая;
  • Запорожская область – 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1078 случаев;
  • Кировоградская область – 408 случаев;
  • Киев – 1721 случай;
  • Киевская область – 935 случаев;
  • Львовская область – 660 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 179 случаев;
  • Одесская область – 583 случая;
  • Полтавская область – 239 случаев;
  • Ровенская область – 855 случаев;
  • Сумская область – 147 случаев;
  • Тернопольская область – 959 случаев;
  • Харьковская область – 478 случаев;
  • Херсонская область – 149 случаев;
  • Хмельницкая область – 148 случаев;
  • Черновицкая область – 2097 случаев;
  • Черкасская область – 331 случай;
  • Черниговская область – 69 случаев.

7 мая сообщалось, что в Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки. При этом выздоровело рекордное количество людей – почти 300.

  • Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
  • Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
  • План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.