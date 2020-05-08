В Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 514 случаев;

Волынская область – 424 случая;

Днепропетровская область – 652 случая;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 480 случаев;

Закарпатская область – 644 случая;

Запорожская область – 312 случаев;

Ивано-Франковская область – 1078 случаев;

Кировоградская область – 408 случаев;

Киев – 1721 случай;

Киевская область – 935 случаев;

Львовская область – 660 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 179 случаев;

Одесская область – 583 случая;

Полтавская область – 239 случаев;

Ровенская область – 855 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 959 случаев;

Харьковская область – 478 случаев;

Херсонская область – 149 случаев;

Хмельницкая область – 148 случаев;

Черновицкая область – 2097 случаев;

Черкасская область – 331 случай;

Черниговская область – 69 случаев.

7 мая сообщалось, что в Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки. При этом выздоровело рекордное количество людей – почти 300.