Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 514 случаев;
- Волынская область – 424 случая;
- Днепропетровская область – 652 случая;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 480 случаев;
- Закарпатская область – 644 случая;
- Запорожская область – 312 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1078 случаев;
- Кировоградская область – 408 случаев;
- Киев – 1721 случай;
- Киевская область – 935 случаев;
- Львовская область – 660 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 179 случаев;
- Одесская область – 583 случая;
- Полтавская область – 239 случаев;
- Ровенская область – 855 случаев;
- Сумская область – 147 случаев;
- Тернопольская область – 959 случаев;
- Харьковская область – 478 случаев;
- Херсонская область – 149 случаев;
- Хмельницкая область – 148 случаев;
- Черновицкая область – 2097 случаев;
- Черкасская область – 331 случай;
- Черниговская область – 69 случаев.
7 мая сообщалось, что в Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки. При этом выздоровело рекордное количество людей – почти 300.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.