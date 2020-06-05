Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
“По данным ЦОС, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1093 случая;
- Волынская область – 1008 случаев;
- Днепропетровская область – 960 случаев;
- Донецкая область – 195 случаев;
- Житомирская область – 855 случаев;
- Закарпатская область – 1280 случаев;
- Запорожская область – 477 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1507 случаев;
- Кировоградская область – 538 случаев;
- м. Киев – 3292 случая;
- Киевская область – 1711 случаев;
- Львовская область – 1988 случаев;
- Луганская область – 51 случай;
- Николаевская область – 307 случаев;
- Одесская область – 970 случаев;
- Полтавская область – 272 случая;
- Ровенская область – 1962 случая;
- Сумская область – 188 случаев;
- Тернопольская область – 1233 случая;
- Харьковская область – 1196 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 501 случай;
- Черновицкая область – 3519 случаев;
- Черкасская область – 432 случая;
- Черниговская область – 250 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщение о подозрении на COVID-19.
- С сегодняшнего дня, 5 июня, Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина.