Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1093 случая;
  • Волынская область – 1008 случаев;
  • Днепропетровская область – 960 случаев;
  • Донецкая область – 195 случаев;
  • Житомирская область – 855 случаев;
  • Закарпатская область – 1280 случаев;
  • Запорожская область – 477 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1507 случаев;
  • Кировоградская область – 538 случаев;
  • м. Киев – 3292 случая;
  • Киевская область – 1711 случаев;
  • Львовская область – 1988 случаев;
  • Луганская область – 51 случай;
  • Николаевская область – 307 случаев;
  • Одесская область – 970 случаев;
  • Полтавская область – 272 случая;
  • Ровенская область – 1962 случая;
  • Сумская область – 188 случаев;
  • Тернопольская область – 1233 случая;
  • Харьковская область – 1196 случаев;
  • Херсонская область – 179 случаев;
  • Хмельницкая область – 501 случай;
  • Черновицкая область – 3519 случаев;
  • Черкасская область – 432 случая;
  • Черниговская область – 250 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщение о подозрении на COVID-19.