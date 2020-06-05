По состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 25964 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 553 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1093 случая;

Волынская область – 1008 случаев;

Днепропетровская область – 960 случаев;

Донецкая область – 195 случаев;

Житомирская область – 855 случаев;

Закарпатская область – 1280 случаев;

Запорожская область – 477 случаев;

Ивано-Франковская область – 1507 случаев;

Кировоградская область – 538 случаев;

м. Киев – 3292 случая;

Киевская область – 1711 случаев;

Львовская область – 1988 случаев;

Луганская область – 51 случай;

Николаевская область – 307 случаев;

Одесская область – 970 случаев;

Полтавская область – 272 случая;

Ровенская область – 1962 случая;

Сумская область – 188 случаев;

Тернопольская область – 1233 случая;

Харьковская область – 1196 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 501 случай;

Черновицкая область – 3519 случаев;

Черкасская область – 432 случая;

Черниговская область – 250 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщение о подозрении на COVID-19.